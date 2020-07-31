На Черниговщине иностранец похитил собственную дочь: разыгралась семейная драма

Полицейские оперативно разыскали мужчину, жителя Германии, который в Коропском районе Черниговской области забрал свою 8-летнюю дочь у экс-супруги и уехал.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции области, ребенка и отца разыскали в одном из районов Киева.

По словам правоохранителей 29 июля к ним поступило сообщение от 41-летней жительницы одного из сел Коропского района. Женщина рассказала, что ее бывший муж, который живет в Германии, приехал и забрал их общую дочь. Они поехали в неизвестном направлении на автомобиле.

"Всего за несколько часов полицейские нашли мужчину с ребенком в одном из районов Киева. Было установлено, что отец ребенка является его законным опекуном в Германии, однако не имеет соответствующих документов, имеющих юридическую силу в Украине. Полицейские вернули ребенка матери", - рассказали в пресс-службе.

В то же время источник в правоохранительных органах рассказал OBOZREVATEL, что 58-летний уроженец Казахстана проживая в Германии позволил своей экс-супруге свозить их общую дочь в Украину.

"Девочка является гражданкой Германии, и отец, являясь официальным опекуном ребенка там, пошел на встречу супруге и дал разрешение свозить ее в Украину на какое-то время. Этот срок растянулся на несколько лет и поэтому он решил поступить также – то есть, забрать и увезти ребенка обратно за границу", – рассказал источник.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 146 (похищение малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

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