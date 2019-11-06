На Черниговщине браконьеры убили молодого краснокнижного лося

Краснокнижного лося убили в первый день охоты на Черниговщине. Ему было всего лишь три года, а вес достигал трех центнеров.

Об этом сообщает ТСН. Обнаружили еще живое животное другие охотники, которые сразу позвонили егерю. Тот вызвал на место инцидента полицию.

Нашел лося охотник Николай Семенченко вместе с компанией односельчан. В тот день в лесу охотились жители Махновки и Омбиша.

"Мы забрали собак – он еще был жив. И мы ушли отсюда", – рассказал Семенченко.

Выяснить, в какой части леса выпустили пулю, довольно трудно, ведь в 300 метров от места, где нашли лося, граница лесничеств. Установить, из какого ружья был застрелен лось также пока не удалось. Оружие, полученное у охотников, которые находились на месте инцидента, сдали на экспертизу.

В Украине убили краснокнижного лося Корреспондент

Напомним, в Украине популяция лосей на грани исчезновения, насчитывается более 4,5 тысячи особей. За убийство лося виновнику грозит наказание в 130 тысяч гривен штрафа. За этот год на Черниговщине было убито четыре лося, ни один браконьер не был наказан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Украине официально запретили убивать лося, вернув его в европейскую Красную книгу.

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