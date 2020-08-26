На Черкасщине жена забила до смерти мужа

В селе Шубины Ставы Лысянского района Черкасской области 56-летняя жена во время ссоры забила до смерти 70-летнего мужа.

Как рассказали OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции области, она нанесла около 10 ударов по голове.

"В результате полученных травм мужчина скончался на месте. После этого она позвонила родственникам и рассказала о преступлении, а также сообщила, что пойдет топиться", – отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что на месте преступления они обнаружили тело мужчины. Было установлено, что супруги некоторое время жили отдельно после измены женщины. За день до убийства злоумышленницу и погибшего видели вместе на улицах села, они решили восстановить отношения.

Источник в правоохранительных органах уточнил OBOZREVATEL, что по одной из версий, словесный конфликт, который перерос в драку, возник после употребления алкоголя. Ранее ни погибший, ни злоумышленница, в поле зрения полиции не попадали.

"Для поисков женщины в местном пруду, возле которого нашли ее документы и телефон, были привлечены водолазы, чтобы облегчить поиски в водоеме спустили воду. Кроме того, продолжались ее поиски в лесу, так как было предположение, что злоумышленница могла покончить с собой, повесившись. В итоге женщину нашли живой недалеко в кустах, где она просто пряталась и наблюдала за действиями правоохранителей", – уточнили в полиции.

На данный момент злоумышленницу задержали в порядке статьи 208 КПК Украины и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полицейские задержали 58-летнего мужчину, который в течение месяца в Черкассах зарезал двух своих друзей.