На Черкасщине произошло тройное ДТП: есть жертва и пострадавшие. Фото

В Черкасской области, возле села Деньги Золотоношского района, в страшном ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек, еще четверо травмированы.

Авария произошла примерно в 07:00 2 августа на автодороге Черкассы – Золотоноша. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу вниз).

Отмечается, что в результате столкновения водитель одного из автомобилей погиб на месте ДТП, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

В Черкасской области столкнулись три авто (dsns.gov.ua)

"Спасатели дежурного караула Золотоношской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли к месту происшествия, провели работы по деблокированию травмированного пассажира и погибшего водителя одного из автомобилей ВАЗ", – говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек погиб, еще четверо травмированы (dsns.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в ДТП на трассе Васильевка – Бердянск в Запорожской области 1 августа погибли 23-летний водитель BМW и три его пассажира – девушки 23 и 19 лет, а также 25-летний парень. Известно, что молодые люди ехали на отдых к морю.