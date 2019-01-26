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На Черкасщине опрокинулся ''Урал'' с боеприпасами: фото с места ДТП

1.5тЧитать материал на украинском

В Звенигородском районе Черкасской области военный грузовой автомобиль "Урал", перевозивший ящики с боеприпасами, во время движения военной колонны съехал на спуске в кювет и перевернулся.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за вклинивания в колонну гражданского автомобиля, в результате чего водитель военного грузовика на скользкой дороге и на спуске принял необходимые меры во избежание столкновения", — сказано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Угроз для гражданского населения нет.

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На Черкасщине опрокинулся ''Урал'' с боеприпасами: фото с места ДТП

Facebook Сергея Радченко

Военный "Урал" перевозил ящики с боеприпасами для обеспечения боевой подготовки, но боеприпасы находились в незаряженном состоянии.

"Безотлагательно приняты меры для перегрузки боеприпасов на другие автомобили и продолжение движения колонны по определенному маршруту", — заявили в Генштабе.

На Черкасщине опрокинулся ''Урал'' с боеприпасами: фото с места ДТП

Facebook Сергея Радченко

На Черкасщине опрокинулся ''Урал'' с боеприпасами: фото с места ДТП

Twitter "IgorGirkin"

На Черкасщине опрокинулся ''Урал'' с боеприпасами: фото с места ДТП

Twitter "IgorGirkin"

На Черкасщине опрокинулся ''Урал'' с боеприпасами: фото с места ДТП

Twitter "IgorGirkin"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в октябре 2018 года перевернулся военный грузовик. Авария произошла возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

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Место
УкраинаЧеркассы
Тег
ДТП
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Небось нажрался вояка
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Юг Руси
Юг Руси
"Урал"-то советский или российский, вот и взбрыкнул )))))))))
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Проходил мимо
Проходил мимо
Да ладно заливать ОБОЗ, Пьяный водила был вот и все.
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