У города Смела (Черкасская область) на территории заброшенного военного полигона нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.
Обоим погибшим было около 30 лет. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
На их телах обнаружили гематомы и ссадины, а на одном из трупов – след от выстрела. Недалеко правоохранители увидели следы борьбы.
На Черкасщине на заброшенном полигоне нашли два трупа
Тела направили на экспертизу. Будут устанавливаться причины смерти и личности погибших.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
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