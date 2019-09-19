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19 сентября • обновлено в 15:02
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На Черкасщине на заброшенном полигоне нашли два трупа

2.2т Читать материал на украинском

У города Смела (Черкасская область) на территории заброшенного военного полигона нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Обоим погибшим было около 30 лет. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

На их телах обнаружили гематомы и ссадины, а на одном из трупов – след от выстрела. Недалеко правоохранители увидели следы борьбы.

На Черкасщине на заброшенном полигоне нашли два трупа

На Черкасщине на заброшенном полигоне нашли два трупа

Тела направили на экспертизу. Будут устанавливаться причины смерти и личности погибших.

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Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Черкассы
Тег
убийство
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Какелы придумали машину времени, что вернула их обратно в 90-е
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Борисс Робот
Борисс Робот
Понтелеймон Кулиш, ты свою шизофрению называешь машиной времени...??? весьма оригинально как для козловатника...
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