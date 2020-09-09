На Черкащине женщину подозревают в удушении годовалого сына

В Чернобаевском районе Черкасской области 8 сентября задержали 28-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве однолетнего сына.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, предварительно, в момент преступления она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Около 2 часов дня в Чернобаевскую районную больницу в бессознательном состоянии с нарушением дыхания доставили годовалого ребенка. На шее малыша были обнаружены следы удушения. Несмотря на усилия врачей, он умер", – отметил собеседник.

На данный момент с женщиной общаются следователи, открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

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