На Черкащине мэру вручили подозрение: произошла потасовка с копами. Видео

В Смеле (Черкасская область) секретарь горсовета Виктор Федоренко устроил потасовку с полицейскими.

Инцидент произошел 24 апреля во время вручения подозрения мэру города Алексею Цибко, передает "18000".

Так, прокуратура вручала Цибко подозрение в искусственном создании препятствий в работе депутатов. Отмечается, что в октябре 2018 года мэр созвал сессию, сообщив об этом лишь часть депутатов.

Алексею Цибко вручили подозрение Иллюстрация

На заседании не было кворума: пришли 16 депутатов из обязательных 19. В таком составе сессия приняла решение об определении предоставляющим энергоуслуг одно из предприятий области. В отношении этой структуры открыт ряд уголовных производств по факту хищения государственных средств.

Также следствие установило, что Цибко подделал подписи отсутствующих депутатов на внеочередной сессии Смелянского городского совета, приняв решение якобы единогласно.

Алексей Цибко был избран городским головой Смелы в 2015 году. В марте 2016 года городской совет выразил ему недоверие. После этого он обратился в суд, который восстановил его в должности в марте 2018 года. В ноябре 2018 года админсуд Киева снова отстранил его от должности. В сентябре 2019 года Цибко выиграл суд и возобновился на должности.

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