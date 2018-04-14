На чеку: Украина запустила дроны над админграницей с Крымом

В Херсонской области над административной границей с оккупированным Крымом запустили дроны для осуществления контроля за соблюдением правил пограничного режима.

Как сообщается на странице Азово-Черноморского Регионального управления Госпогранслужбы, недавно на вооружение Херсонского пограничного отряда поступили беспилотные авиационные комплексы "Spectator-M" украинского производства.

"Теперь у пограничников есть возможность осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха. Беспилотники оснащены современными видео и тепловизионными камерами и дают возможность отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров", - написано в сообщении.

Отмечается, что запуск и управление беспилотными комплексами осуществляют военнослужащие, которые прошли специальное обучение.

Сейчас комплексы "Spectator-M" используются и на морском участке ответственности пограничного отряда и на сухопутном участке на административной границе со временно оккупированным Крымом.

Как писал "Обозреватель", недавно оккупантов Крыма напугал мощный сигнал от Украины.