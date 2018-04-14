Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

На чеку: Украина запустила дроны над админграницей с Крымом

1.1тЧитать новость на украинском

В Херсонской области над административной границей с оккупированным Крымом запустили дроны для осуществления контроля за соблюдением правил пограничного режима.

Как сообщается на странице Азово-Черноморского Регионального управления Госпогранслужбы, недавно на вооружение Херсонского пограничного отряда поступили беспилотные авиационные комплексы "Spectator-M" украинского производства.

"Теперь у пограничников есть возможность осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха. Беспилотники оснащены современными видео и тепловизионными камерами и дают возможность отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров", - написано в сообщении.

Новости
"Стояли и смотрели": у Трампа раскритиковали ООН за аннексию Крыма

Отмечается, что запуск и управление беспилотными комплексами осуществляют военнослужащие, которые прошли специальное обучение.

Сейчас комплексы "Spectator-M" используются и на морском участке ответственности пограничного отряда и на сухопутном участке на административной границе со временно оккупированным Крымом.

Как писал "Обозреватель", недавно оккупантов Крыма напугал мощный сигнал от Украины.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаХерсон
Поделиться в Facebook

Наши блоги