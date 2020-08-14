На Буковине россиянин совершил жестокое убийство: прыгал на трупе и поджег квартиру

В Черновицкой области поймали уроженца России, который подозревается в жестоком убийстве 55-летнего мужчины и поджоге его квартиры.

Об этом в Telegram сообщил Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины. Уточняется, что сообщение о возгорании в жилом доме поступило к правоохранителям в ночь с 12 на 13 августа.

В квартире был найден труп мужчины с явными телесными повреждениями. Полицейские установили, что пожар был инсценировкой.

"Убийцей оказался уроженец России, временно проживающий в Черновцах. Без всякого сожаления он рассказывал, как сначала бил до обморока своего собутыльника, а потом прыгал на его теле, пока ребра не проткнули легкие", – сказано в сообщении.

После убийства подозреваемый устроил поджог, вероятно, чтобы скрыть следы преступления.

Подозреваемый. Telegram-канал Департамента уголовного розыска

Как рассказали в полиции, злоумышленник также хвастался своими неоднократными судимостями.

Мужчина жестоко убил своего собутыльника. Telegram-канал Департамента уголовного розыска

Скриншот сообщения пресс-службы правоохранителей.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом.

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