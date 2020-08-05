На Буковине бойцовские собаки чуть не загрызли парня с инвалидностью

На Буковине две бойцовские собаки напали на парня с инвалидностью.

В Сторожинецком районе Черновицкой области две собаки бойцовской породы напали и покусали 25-летнего парня с инвалидностью

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции области, хозяйка животных сейчас находится на отдыхе.

"В селе Годылов, 1 августа, на улице две собаки бойцовской породы напали и покусали за руку 25-летнего парня с инвалидностью. Хозяйки животных сейчас (дома – Ред.) нет, она находится на отдыхе. За собаками присматривают ее знакомые", - рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что собак после случившегося не забирали из-за отсутствия тяжелых последствий для здоровья пострадавшего. Сам молодой человек сейчас находится в медицинском учреждении.

По данному факту открыто производство по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Крюковщина под Киевом на двух женщин напали и покусали двое бойцовских собак.