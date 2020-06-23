На борту самолета МАУ погибли 38 щенков: отстранили одного из директоров

Из-за гибели 38 щенков одного из директоров МАУ отстранили от работы

Авиакомпания МАУ отстранила от работы руководителя Дирекции грузовых перевозок и логистики и начала служебное расследование по факту гибели 38 щенков, которых перевозили рейсом Киев-Торонто.

Об этом сообщила пресс-служба компании и уточнила, что МАУ наложила эмбарго на перевозку животных воздушными судами В767, начиная с 19 июня 2020 года. В рамках открытого криминального производства Бориспольскому отделению Нацполиции Украины передадут все документы.

В компании отметили, что причину гибели животных пока не установили. Делать выводы об этом будут после получения официальных документов со стороны уполномоченных органов Канады.

"Авиакомпания МАУ регулярно проходит аудит IOSA по стандартам безопасности полетов и стандартов, регулирующих, в том числе, перевозку животных. Правила перевозки животных регулируются Live AnimalsRegulations (установкой по правилам перевозки животных LAR) – документом IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта)", – уточнили в авиакомпании.

В сообщении отметили, что животные отправлялись грузоотправителями как коммерческий живой груз. Всего на рейсе находилось 559 собак и 89 котов, которые были размещены в 337 клетках.

"Только одно животное летело с пассажиром. Авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных по заказу грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив и др. Стоит добавить, что перевозка породистых щенков, особенно брахицефалов, к которым относятся в том числе французские бульдоги, имеет определенные риски , которые знают и понимают владельцы данных животных ", – обратили внимание авиаперевозчики.

Компания сообщила, что перевозка такого большого количества животных стала возможной, поскольку данный рейс был эвакуационным и количество пассажиров на нем составило 92 из 272 доступных пассажирских кресел. Поэтому в грузовом отсеке самолета B767 были свободные емкости.

В МАУ подчеркнули, что состояние животных во время перелета обусловлено большим количеством факторов, в том числе условиями их транспортировки и содержания до передачи авиакомпании грузоотправителями.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Торонто приземлился украинский самолет компании “МАУ”, в котором перевозили более 500 животных. Но не все долетели живыми, погибли 38 щенков.