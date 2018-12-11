''Разорвет человека на куски'': украинцев калечат на базах отдыха

Туристические базы в Украине все чаще обзаводятся собственными зоопарками, чтобы завлекать побольше гостей. В них живут не только домашние, но и дикие, краснокнижные животные. На них нет никаких документов, животных не осматривает ветеринар. А в случае, когда животное нападает на гостя, владельцы говорят, что человек сам виноват. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Если схватит лапой, протянет сквозь решетку

Как выяснилось, база отдыха "Християна" в Ивано-Франковской области (с. Голошина) принадлежит супруге депутата Верховинской районной рады Юрия Федорчука – Надежде. Именно на этой базе от лап бурого медведя на днях пострадала туристка Екатерина Бридун. Сейчас молодая женщина находится в больнице во Львове с переломом руки. Врачи говорят, что девушке также предстоит пересадка кожи, поскольку медведь содрал большой кусок.

Катерина Бридун Facebook Catherine Luch

Биолог Национального парка "Межигорье" Сергей Григорьев считает, что туристке очень повезло. "Медведи очень опасные и очень умные животные. Если медведь лапой схватит человека за ногу или за руку, то он в любом случае протянет тело сквозь узкие решетки, даже если ему придется человека разорвать", – пояснил OBOZREVATEL Григорьев. Биолог напоминает, что бурый медведь внесен в Красную книгу Украины.

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Как рассказывает сама Екатерина, перед отъездом они с друзьями решили снять на видео медведя. Никаких закрытых калиток или охранника там не было, поэтому они свободно подошли. Дикое животное мирно лежало в клетке, но стоило Катерине повернуться к нему спиной, как он схватил лапой ее за куртку, за руку, потом за волосы. Только благодаря подруге, которая оказалась рядом, Кате удалось вырваться из лап. По ее словам, на базе им не смогли показать ни одного документа на животное, так что неизвестно, был ли медведь привит и осматривал его хотя бы раз ветеринар.

На самой базе отдыха комментировать ситуацию не хотят. "Я ничего комментировать вам не буду. До свидания!", – ответила нам хозяйка базы. Но OBOZREVATEL удалось поговорить с одним из сотрудников "Християна", Игорем. "Туристка, видимо, хотела сделать селфи и без разрешения подошла к клетке. Там есть три ограждения, дотянуться до клетки просто так невозможно. Они, видимо, перелезли через калитку", – утверждает Игорь. Правда, от ответа на вопрос, как давно на базе находится медведь, мужчина ушел.

Кроме медведя, на базе живут и другие животные karpaty.info

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Медведи не первый раз калечат людей

Как рассказал OBOZREVATEL начальник отдела по работе с бурыми медведями центра реабилитации животных "Синевир" Ярослав Бундзяк, это далеко не первый случай, когда в различных турбазах, на территории гостиниц хозяева заводят диких животных, которые калечат людей.

"На самом деле местная экологическая инспекция должна проверять условия содержания животного, выдавать документы. Вряд ли там кто-то это делал. У нас такие случаи уже были. Например, не так давно на базе отдыха держали медведицу Машу. Кто-то перелез через забор, чтобы покормить ее с руки ягодами. В результате Маша изуродовала руку человеку. И никто за это не отвечает. На самом деле, пострадавшая туристка должна написать заявление в полицию и суд, чтобы наказать владельцев", – говорит Бундзяк.

На самой базе рассказывают, что медведя к ним якобы два года назад принесли еще малышом иностранные туристы. С тех пор он у них и живет. Кроме того, по самой базе бродят лисы. По словам пострадавшей Катерины Бридун, лисы заходят даже в столовую и едят пищу с тарелок гостей.

Лисы заходят даже в столовую базы Facebook Catherine Luchh

"В последнее время стало модным держать животных на таких базах отдыха. Это такой аттракцион для гостей. Конечно, хозяевам не выгодно, чтобы медведь спал, гости должны на него смотреть", - говорит Григорьев.

Ни врача, ни нормального ухода

Чтобы организовать сон бурого медведя, по словам Бундзяка, его нужно хорошо кормить. Животное должно нагулять жир. Затем он будет искать место для сна, ему нужен покой и тишина. "У нас в прошлом году из 26 животных спали только 10. Сейчас больше. Они должны привыкнуть". – говорит Бундзяк.

Также, по словам Григорьева, животных нужно прививать, и их должен осматривать специальный врач. "Ну, вы же не покажете мишку ветеринару, который лечит кошек и собак. В зоопарках есть специально обученные врачи. Там для каждого сотрудника разработана специальная инструкция – чем и когда он должен поить и кормить животное, как и когда убирать. Сотрудников специально обучают как вести себя со зверями. А в таких частных зоопарках ничего нет", - говорит Сергей Григорьев.

Правда, забрать мишку в приют достаточно сложно. "Нам сейчас нужно забрать пять медведей из Донецка, они содержатся в ужасных условиях. Есть частные организации во Львове, Ивано-Франковской области. Но там нет места", - говорит Бундзяк.

Оформлять передачу зверей нужно через Министерство экологии и местную экологическую инспекцию.