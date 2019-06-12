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На админгранице с Крымом задержали предателя Украины: что известно

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На админгранице с Крымом на КПВВ "Каланчак" задержали 35-летнего боевика незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Как сообщила пресс-служба МВД, на подконтрольную Украине территорию он вернулся, чтобы восстановить украинский паспорт.

Правоохранители установили, что в 2014 году мужчина способствовал оккупации Россией полуострова.

Полиция Крыма задержала боевика

Полиция Крыма задержала боевика

На админгранице с Крымом задержали предателя Украины: что известно

По словам задержанного, он хотел поехать на заработки за границу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина Украины.

Следователи сообщили боевику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований). Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8 лет.

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На админгранице с Крымом украинские пограничники задержали "Домового"

Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания двух месяцев содержания под стражей безальтернативно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пограничники совместно со Службой безопасности задержали в аэропорту "Борисполь" террориста "ДНР".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да удавить гниду и сказать что сам повесился!
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