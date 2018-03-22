На админгранице с Крымом задержали дезертира из ВСУ

Служба безопасности Украины задержала бывшую военнослужащую Военно-Морских Сил ВС Украины на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Правоохранители установили, что бывшая мичман ВМС в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.
Напомним, ранее подполковник-дезертир получил в Украине 8 лет за госизмену во время оккупации Крыма.
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