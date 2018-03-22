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На админгранице с Крымом задержали дезертира из ВСУ

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Служба безопасности Украины задержала бывшую военнослужащую Военно-Морских Сил ВС Украины на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Правоохранители установили, что бывшая мичман ВМС в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

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Напомним, ранее подполковник-дезертир получил в Украине 8 лет за госизмену во время оккупации Крыма.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
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