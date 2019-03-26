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На админгранице с Крымом украинские пограничники задержали "Домового"

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В контрольном пункте "Чонгар" (Херсонская область) пограничники задержали на административной границе с оккупированным Крымом члена незаконного вооруженного формирования - батальона Русской православной армии с позывным "Домовой".

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на странице в Facebook, этот гражданин - уроженец Кировоградской области.

"Мужчина в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории так называемой "ДНР", - отметил он.

До 2014 года террорист с семьей проживал на территории РФ, откуда возвращался в Украину через уже закрытый тогда пункт пропуска "Успенка".

По словам задержанного, во время одного из таких пересечений государственной границы его завербовали представители спецслужб Российской Федерации для участия в военных действиях на территории Украины в "армии" "ДНР".

Во время одного из увольнений террорист поехал к семье в Россию и решил уже не возвращаться в "ДНР". Находясь на неподконтрольной территории Украины, он неоднократно встречался с военнослужащими специальных подразделений РФ, которые выполняли разного рода диверсии против подразделений ВСУ.

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По словам Слободяна, задержанного передали представителям Национальной полиции АР Крым и Севастополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно со Службой безопасности задержали в аэропорту "Борисполь" террориста "ДНР".

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Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
"..... Национальной полиции АР Крым и Севастополя." - Что за бред??? Фейковая организация! 😁 Крыма нету, а полиция Крымская есть! 😆
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CARGO 100
CARGO 100
Юг Руси, им американцы сказали, что в Беларуси есть море, так селюки ломанулись билеты на побережье скупать ...
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CARGO 100
CARGO 100
Это же надо так бухать? Завтра Бабу-ягу споймают прямо на ходу в избушке на курьих ножках ...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А чо лицо замазали?
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