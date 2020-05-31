На админгранице с Крымом похитили украинского военного

В районе полуострова Чонгар на административной границе с аннексированным Крымом похитили украинского военного.

Это произошло еще утром 30 мая, прямо во время несения бойцом службы на наблюдательном посту. Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

"Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно. По предварительной информации, боец во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", – говорится в сообщении.

На границе с Крымом похитили украинского военного

По данным военных, боец исчез примерно в пять часов утра. Поисковые мероприятия оказались безрезультатными.

Об исчезновении украинского военнослужащего уже сообщили правоохранителям. Поиски продолжаются.

"В настоящее время, принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы", – добавили в Военной службе правопорядка в ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 26 мая в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.