"На 99%": в Минюсте рассказали, кому достанется скифское золото

Украина имеет "шанс 99%" на возвращение из Нидерландов уникальной коллекции скифского золота, принадлежность которой оспаривают в судах музеи аннексированного Крыма.

Об этом заявил в эфире ObozTV начальник главного территориального управления юстиции в г.Киеве Станислав Куценко, комментируя решение Апелляционного суда Амстердама отложить вынесение окончательного решения на полгода.

"Суд требует больше времени, чем нам бы хотелось, чтобы выяснить дополнительные обстоятельства. Это те вещи, которые находятся вне компетенции Украины как государства", – отметил он.

По мнению Куценко, задержка является чисто формальной.

"Как у нас судьи отправляются в совещательную комнату, чтобы принимать решения, также и тут суду необходимо дополнительное время для изучения обстоятельств. Это отвечает их регламенту и они использовали эту возможность", – пояснил представитель Минюста.

"Я уверен, что у Украины есть все шансы. Во всяком случае, в Министерстве юстиции над этим максимально работают. Это доказывает наша позиция на международной арене, когда в большинстве дел выносятся решения в пользу Украины, поскольку Россия является страной-агрессором", – отметил Куценко.

На вопрос о шансах Украины на успех в деле, представитель Минюста ответил: "Сказал бы, что это 99% – почти 100%".

crimea.kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта 2019 года суд Амстердама (Нидерланды) приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении Украине коллекции скифского золота.

Скифское золото было вывезено из Украины в 2013 году и экспонировалось в археологическом музее Алларда Пирсона при Амстердамском университете в 2013-2014 гг. Для организации выставки часть своих коллекций предоставили Национальный музей Украины, Керченский и Бахчисарайский историко-культурные заповедники, Центральный музей Тавриды и заповедник "Херсонес Таврический". Всего в коллекции было 565 музейных экспонатов.

В Нидерландах суды уже неоднократно принимали решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, однако крымская сторона обжаловала их.

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