На 200 км вглубь: США провели дерзкую разведку на Донбассе и в Крыму

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершили новые разведывательные полеты у Черноморского побережья оккупированного Крыма.

Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший в воскресенье, 25 марта, с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, днем в течение нескольких часов курсировал от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья. Также он достиг побережья Краснодарского края РФ вплоть до Сочи.

Беспилотник совершил не менее шести пролетов по этому маршруту с запада на восток и обратно. Полет выполнялся на высоте 16 тыс. метров и скорости около 600 км в час. Временами американский беспилотник приближался к берегам Крыма (в районе Севастополя, Алупки и Сочи) и Краснодарского края (в районе Туапсе) на расстояние около 40 км.

Кроме этого, утром 25 марта этот же беспилотник ВВС США провел второй за последние двое суток многочасовой полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он приближался на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ. В тот момент, как и в ходе предыдущих полетов, он находился над Новопсковским районом Луганской области.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также большой частью территории приграничных областей России.

В тот же день морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169011, вылетевший с Сицилии, также совершил многочасовой полет вблизи морских границ Крыма. Он выполнял задание сначала к западу от Севастополя над международными водами Черного моря, а затем у западной оконечности Крыма на высоте 8,6 тыс. метров.

Как сообщал "Обозреватель", RQ-4B Global Hawk 24 марта также совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Также США дважды за сутки вели разведку над Донбассом в начале марта .