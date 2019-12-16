Главная Новости
16 декабря • обновлено в 17:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"На 100% выгодно России": Тука забил тревогу из-за стены на Донбассе

1.5т
Читать материал на украинском

Украина, отгородившись стеной от оккупированных районов Донбасса, подарит эту территорию России и даст Кремлю новые возможности для дестабилизации ситуации.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По словам Туки, он "категорически против" полной изоляции ОРДЛО.

Бывший замминистра подчеркнул, что с точки зрения военной безопасности стена не даст полезного эффекта.

Тука привел пример стены на границе Израиля и Палестины: "Я был в Израиле, приехал в Ашдод через 30 минут после очередного обстрела этого городка. Не спасает никакая стена от реактивных обстрелов. Это надо трезво понимать".

"Ни одна стена, ни один ров, не спасет от "Града", от "Урагана", от "Точки-У". Ни одна стена не спасет от танков. Если будет дан приказ – три минуты максимум. Или один залп артиллерии – и легкая бронированная техника пошла по этой стене. Потому с военной точки зрения это абсолютно бессмысленная идея", – подчеркнул он.

Новости
"Они выбрали Россию!" Мухарский предложил отгородить Донбасс стеной

Бывший замминистра также напомнил, что длина линии разграничения на Донбассе – 420 км: "Какие вы там рвы и стены собираетесь строить?"

Также Тука выступил категорически против идеи заблокировать ОРДЛО, "чтобы никакого движения не было".

"Люди, которые пересекают линию соприкосновения каждый месяц – их больше миллиона… Противостоянием мягкой силе РФ на оккупированном Донбассе абсолютно никто не занимается. Если сейчас еще предложить отрезать, мы получим то, что имеет сейчас Грузия", – пояснил он и добавил, что стена "на 100%" выгодна России.

Новости
В договоренностях "нормандской четверки" есть лишь один реальный пункт – Тука

"Еще один тезис против стены – сейчас Россия использует свои ресурсы против Украины в трех направлениях – Крым, Донбасс и дестабилизация внутри нашей страны. Не надо быть академиком, чтобы понимать, что если ресурс на поддержку одного из трех этих направлений освободится, то этот ресурс будет направлен не на развитие Крыма, или перенаправление рек Сибири, или обогащение лесопосадок Подмосковья. Он будет перенаправлен исключительно на финансирование пророссийских сил внутри нашей страны и разжигание вражды", – подчеркнул бывший чиновник.

По его словам, "изолировать оккупированную территорию – фактически отдать ее россиянам".

"На 100% выгодно России": Тука забил тревогу из-за стены на Донбассе

dsnews.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что возведение стены на границе с оккупированными районами Донбасса является последним планом для Украины, который может быть применен лишь в случае, если все другие планы не сработают.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
6
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
А помнится стеной вообще всю дуркаину собирались отгородить...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Mega Death
Mega Death
Никто кроме Путина не знает, что будет с Украиной и Донбассом в ближайшем будущем)) Не зря же Он Бог xoxлов)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги