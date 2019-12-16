"На 100% выгодно России": Тука забил тревогу из-за стены на Донбассе

Украина, отгородившись стеной от оккупированных районов Донбасса, подарит эту территорию России и даст Кремлю новые возможности для дестабилизации ситуации.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По словам Туки, он "категорически против" полной изоляции ОРДЛО.

Бывший замминистра подчеркнул, что с точки зрения военной безопасности стена не даст полезного эффекта.

Тука привел пример стены на границе Израиля и Палестины: "Я был в Израиле, приехал в Ашдод через 30 минут после очередного обстрела этого городка. Не спасает никакая стена от реактивных обстрелов. Это надо трезво понимать".

"Ни одна стена, ни один ров, не спасет от "Града", от "Урагана", от "Точки-У". Ни одна стена не спасет от танков. Если будет дан приказ – три минуты максимум. Или один залп артиллерии – и легкая бронированная техника пошла по этой стене. Потому с военной точки зрения это абсолютно бессмысленная идея", – подчеркнул он.

Бывший замминистра также напомнил, что длина линии разграничения на Донбассе – 420 км: "Какие вы там рвы и стены собираетесь строить?"

Также Тука выступил категорически против идеи заблокировать ОРДЛО, "чтобы никакого движения не было".

"Люди, которые пересекают линию соприкосновения каждый месяц – их больше миллиона… Противостоянием мягкой силе РФ на оккупированном Донбассе абсолютно никто не занимается. Если сейчас еще предложить отрезать, мы получим то, что имеет сейчас Грузия", – пояснил он и добавил, что стена "на 100%" выгодна России.

"Еще один тезис против стены – сейчас Россия использует свои ресурсы против Украины в трех направлениях – Крым, Донбасс и дестабилизация внутри нашей страны. Не надо быть академиком, чтобы понимать, что если ресурс на поддержку одного из трех этих направлений освободится, то этот ресурс будет направлен не на развитие Крыма, или перенаправление рек Сибири, или обогащение лесопосадок Подмосковья. Он будет перенаправлен исключительно на финансирование пророссийских сил внутри нашей страны и разжигание вражды", – подчеркнул бывший чиновник.

По его словам, "изолировать оккупированную территорию – фактически отдать ее россиянам".

dsnews.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что возведение стены на границе с оккупированными районами Донбасса является последним планом для Украины, который может быть применен лишь в случае, если все другие планы не сработают.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!