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16 февраля • обновлено в 20:39
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"Украине было бы полезно": в России оценили скандальный "мюнхенский план" по Донбассу

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За скандальным планом по Украине, утвержденном на Мюнхенской конференции безопасности, не стоит видеть сговора или "зловещих политических замыслов".

Такое заявление сделал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в комментарии Deutsche Welle.

Инициаторами этого документа, как отметил он, были Российский совет по международным делам, который он возглавляет, европейский аналитический центр European Leadership Network и американская организация Nuclear Threat Initiative.

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Мюнхенский план по Украине оценил директор Российского совета по международным делам

Мюнхенский план по Украине оценил директор Российского совета по международным делам

Коллаж

"Понятно, что этот документ нравится не всем, но мне кажется, что неверно видеть в нем какие-то зловещие политические замыслы, как это определили в аппарате Порошенко – как мюнхенский сговор.

Я хочу подчеркнуть, что политика – это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня", – считает Кортунов.

Касательно пункта этого документа о начале национального диалога об украинской идентичности, в том числе с Россией, он добавил, что это было бы полезно для Украины.

"Украина является очень плюралистическим обществом и для нее такой диалог был бы полезен. Что касается участия других стран-соседей – это вопрос к украинскому руководству, насколько оно готово к такому диалогу", – сказал гендиректор РРМД.

Андрей Кортунов

Андрей Кортунов

Sputnik

Добавим, среди авторов идеи указаны:

  • Экс-министр обороны Великобритании Дес Браун (от Европейской сети лидеров, European Leadership Network);

  • Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер;

  • Экс-сенатор США Сэм Нанн и бывший министр энергетики США, американский физик-ядерщик Эрнест Мониз (от Инициативы по ядерной угрозе, Nuclear Threat Initiative);

  • Бывший глава МИД РФ Игорь Иванов (от Российского совета по международным делам).

В целом документ подписали более 40 влиятельных дипломатов и политиков Западной Европы.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что тезисы, озвученные в скандальном документе, не соответствуют официальной позиции Киева.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на сайт Мюнхенской конференции по безопасности вернули скандальный план "примирения Украины и России", который после начала международного скандала был удален.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Мюнхенская конференция
Место
Германия Мюнхен
Тег
политика
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