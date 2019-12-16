"Мышеловка захлопнется": генерал предостерег власти от Приднестровья-2

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал условие, при котором Украина сможет на официальном уровне обсуждать вопрос изменений Минских договоренностей с представителями временно оккупированных территорий Донбасса, не рискуя повторить сценарий Приднестровья.

По его мнению, такой официальный диалог возможен только после проведения на Донбассе местных выборов в соответствии с украинским законодательством и признания их результатов международными наблюдателями. Об этом он сказал в комментарии OBOZREVATEL.

Как убежден генерал, пока этого не произошло, обсуждать предложения по изменению Минских соглашений "приемлемо в Трехсторонней контактной группе", но "вот так просто посадить их (представителей "ДНР" и "ЛНР", – Ред.) за стол переговоров? Украине этого делать нельзя".

Прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском возможны только после легитимных выборов, убежден генерал

По словам Романенко, для этого есть, как минимум, две причины. Во-первых, эти квазиреспублики не признаны Украиной и большей частью мира. Во-вторых, подобные прямые переговоры несут угрозу повторения приднестровского сценария.

В этом контексте генерал напомнил о том, что в свое время власти Молдовы согласились на прямой диалог с самопровозглашенными властями Приднестровья, после чего российская сторона заявила, что не имеет отношения к этому "гражданскому" конфликту и выступила в роли миротворца. "Так мышеловка и захлопнулась. Наступать на те же грабли нам нецелесообразно", – заметил Романенко.

Как писал OBOZREVATEL, спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что внесение изменений в Минские соглашения должно обсуждаться на встрече "экспертов из Киева" и "экспертов "ДНР" и "ЛНР". В то же время на "нормандском саммите" Путин заявил, что считает Минские соглашения безальтернативными и не подлежащими изменениям.

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