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18 сентября • обновлено в 13:50
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Мышь ела батон: в Харькове магазин попал в громкий скандал

1.7т Читать материал на украинском

В Харькове продуктовый магазин торговой марки "Кулиничи" обвинили в том, что прямо на его витрине мышь ела хлеб, а продавцы разложили рядом с товарами мышеловки и средства для борьбы с грызунами.

Неприятный инцидент произошел 17 сентября на улице Алчевских. Соответствующую информацию и видео выложили на Youtube-канале "Харьков. Комментарии Все о Харькове" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Автор публикации отметил, что работники киоска разложили рядом с продуктами мышеловки и "яд".

В Харькове магазин попал в громкий скандал

В Харькове магазин попал в громкий скандал

Скриншот

"Харьков – 17 сентября. В "Кулиничах" на Алчевских жирная мышь, естественно, не стесняясь покупателей, жрет батон, лежащий на витрине. Продавцов не смущает – вооружились мышеловками и... Ядом", – говориться в сообщении.

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Информация об инциденте

Информация об инциденте

Скриншот

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Место
Украина Харьков
Тег
скандалы
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