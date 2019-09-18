Мышь ела батон: в Харькове магазин попал в громкий скандал

В Харькове продуктовый магазин торговой марки "Кулиничи" обвинили в том, что прямо на его витрине мышь ела хлеб, а продавцы разложили рядом с товарами мышеловки и средства для борьбы с грызунами.
Неприятный инцидент произошел 17 сентября на улице Алчевских. Соответствующую информацию и видео выложили на Youtube-канале "Харьков. Комментарии Все о Харькове" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Автор публикации отметил, что работники киоска разложили рядом с продуктами мышеловки и "яд".
В Харькове магазин попал в громкий скандал
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"Харьков – 17 сентября. В "Кулиничах" на Алчевских жирная мышь, естественно, не стесняясь покупателей, жрет батон, лежащий на витрине. Продавцов не смущает – вооружились мышеловками и... Ядом", – говориться в сообщении.
Информация об инциденте
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В одном из киевских супермаркетов покупатель снял на видео, как мышь неторопливо бегала по отделу кулинарии и залезала на еду, в частности, на готовые суши.
В супермаркете популярной сети "Фуршет" в Киеве покупатели увидели кошку, которая сходила в туалет прямо в торговый лоток с сахаром. Позже в магазине заявили, что ищут "хорошие руки" для животного.
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