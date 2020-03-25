"Будем защищаться!" Директор "Курганского бройлера" рассказал о рейдерском "наезде"

На Харьковщине птицефабрика "Курганский бройлер" стала объектом "наезда" со стороны группы людей, представившихся "Правым сектором". Люди, одетые в камуфляж, напугали жителей поселка и пытались отыскать "доказательства" противозаконной деятельности крупнейшего производителя куриного мяса на территории восточных областей Украины. Что это было – стремление упредить возможные нарушения или пробный камень перед последующей попыткой рейдерского захвата? OBOZREVATEL собрал подробности произошедшего.

Небольшой поселок Пятигорское Балаклейского района Харьковской области в конце прошлой недели взбудоражило появление нескольких машин, в которых находились люди в военном камуфляже. Они пол дня колесили по поселку, чем серьезно встревожили местных жителей.

Впрочем, приехали эти люди не для поиска сепаратистов или выявления диверсантов. Их целью было крупнейшее предприятие по производству куриного мяса в Восточной Украине – птицефабрика "Курганский бройлер", обеспечивающее работой более 600 жителей Харьковской области.

Первым незванных гостей заметил сотрудник охраны "Курганского бройлера" Николай Блудов. О том, что на территории пометохранилища предприятия находятся посторонние автомобили, он сразу доложил начальству.

"Я сразу позвонил своему начальнику, рассказал, что на пометохранилище – две посторонние машины и какие-то люди. Сам вместе с начальником охраны поехал туда – посмотреть, что там да как. Когда мы подъехали на место, я спросил у этих ребят (их четверо было), что они там делают. А они сразу начали наезжать на меня за то, что я обратился к ним на русском языке. Говорили, что я поддерживаю Путина и прочую ересь…" – рассказал Николай Яковлевич.

Некоторое время, вспоминает Блудов, разговор продолжался на повышенных тонах. Впрочем, даже после того, как эмоции немного остыли, ни Николаю Яковлевичу, ни его коллеге так и не удалось добиться от прибывших ответа на вопрос, кто они и зачем приехали на предприятие.

"На вопрос, кто они и зачем приехали, эти люди сначала отвечали, что они – "граждане Украины". После уточнили: мы, дескать, экологи из "Правого сектора". Говорили, что к ним обращались с жалобами люди из поселка – якобы им сильно мешает вонь от пометохранилища. Я возразил, что это пометохранилище существует здесь столько же, сколько сама фабрика – с 1974 года. Оно размещено на расстоянии трех километров от поселка, так что запах люди могут ощущать разве что в зной, когда сильный ветер. Но ведь любое сельхозпроизводство не может похвастаться приятными запахами – такова уж особенность этой отрасли", – рассказал Блудов.

Ни заявлений от возмущенных запахом от птицефабрики людей, ни документов, удостоверяющих личности, незванные гости так и не показали. Не назвали даже фамилий. Но пообещали заехать к директору "Курганского бройлера", чтобы объяснить цель своего приезда и суть претензий, возникших у них к предприятию. Как показали последующие события – соврали.

С пометохранилища, где люди, назвавшиеся представителями "Правого сектора" сделали несколько фотографий, они отправились на очистные сооружения, которые "Курганский бройлер" арендует у поселкового совета.

"Как мне рассказывали очевидцы, они там какое-то время лазили по кустам и канавам. Что-то искали. Видимо, им кто-то сказал, что мы на пометохранилище или на очистные вывозим падеж. Вот они там ковырялись, искали. Ничего не нашли, конечно же, поскольку наше предприятие уже много лет ничего подобного не делает. Весь свой падеж мы либо вывозим на перерабатывающие предприятия, либо сбываем местным бизнесменам, которые его используют для разведения опарышей для рыбалки и выращивания рыбы. Пока они там что-то выискивали, я ждал их в офисе. Ведь они клятвенно обещали заехать. Не дождался", - пояснил директор "Курганского бройлера" Андрей Свиридкин.

Сразу с очистных сооружений неизвестные отправились в поселковый совет. Там то они и наделали особого шороху – ведь общались с головой Пятигорского поселкового совета прямо на улице, в центре поселка, где одетых в камуфляж мужчин и заметили многие жители Пятигорского.

"Она с ними на улице разговаривала. Подтвердила, что к "Курганскому бройлеру" никаких претензий у поселка нет. Что запах от пометохранилища до жилых домов не доносится. Что за время ее работы на посту поселкового головы не поступала ни одна жалоба от жителей по поводу "Курганского бройлера". Что утверждать иное – мягко говоря, неправда… Но они, насколько мне известно, даже ей не показали никаких документов либо заявлений, не привели никаких конкретных фактов, которые обосновывали бы их приезд. Более того, несмотря на все старания, они так и не нашли никого, кто бы согласился врать о том, как мешает жителям поселка "Курганский бройлер", – рассказала заместитель директора предприятия Людмила Шиманович.

Охрана "Курганского бройлера" зафиксировала номера машин, которые приезжали на объекты предприятия. Судя по номерам, одна из них зарегистрирована в Харькове, вторая – в городе Мерефа Харьковского района Харьковской области.

"Мы уже знаем фамилии этих людей. Знаем их номера телефонов. И сейчас пытаемся выяснить, на кого они работают и кто им платит зарплату. Так мы поймем, кто их сюда прислал. То ли это происшествие произошло по инициативе кого-то из наших конкурентов. То ли эти люди прикрывались "Правым сектором", то ли они банально занимаются рейдерством или вымогательством", – заявил директор "Курганского бройлера" Андрей Свиридкин.

Учитывая, что за несколько дней до этого инцидента "Курганский бройлер" стал мишенью информационного удара со стороны бывшего директора предприятия Алексея Таранова, версия с заказным характером визита неизвестных "активистов" выглядит вполне обоснованной. Тем более, что выступление Таранова в СМИ, содержащее искаженные факты и лживые обвинения, в "Курганском бройлере" иначе чем спланированной кампанией объяснить не могут.

В любом случае, кем бы не оказались незванные гости, в "Курганском бройлере" твердо намерены во время следующего их визита вызвать полицию. Уверяют: будут защищаться от подобных информационных и физических наездов, используя весь доступный арсенал законных способов. И приложат все усилия, чтобы установить как личности незванных гостей, так и реальные мотивы их действий.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!