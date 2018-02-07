"Мы же братские народы": появилось видео реакции жителей Львова на флаг России

Во Львове журналисты проверили реакцию местных жителей на флаг страны-оккупанта.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале "InfoResist" .

Так, молодой человек просил прохожих фотографировать его с флагом РФ. Сначала люди категорически отказывались это делать, однако находились и те, кто все же брал камеру в руки.

Некоторые даже спросили, не боится ли парень ходить по городу с символикой агрессора на плечах. Но экспериментатор ответил: "Нет, мы же братский народ".

В конечном итоге к нему подошли несколько ребят, которые в настоятельной форме попросили убрать флаг. Молодому человеку объяснили, что Россия напала на Украину, а такими действиями он обижает достоинство львовян. К ним присоединился мужчина, который заявил, что это нарушение законодательства и провокация.

Как сообщал "Обозреватель", в январе возле здания Верховной Рады Украины сожгли российский флаг.