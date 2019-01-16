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"Мы все знаем": новый глава ОБСЕ увильнул в ответе об оккупантах Донбасса

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Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который впервые прибыл в Украину для поездки на прифронтовую территорию, ушел от прямого ответа по поводу воюющих на Донбассе.

На пресс-конференции перед посещением линии разграничения он был излишне дипломатичным, говорится в сюжете ТСН.

На вопрос про вооруженные формирования, которые воюют против украинской армии в этом регионе, Лайчак ответил: "Мы все знаем. Давайте я дам ответ на этот вопрос, когда вернусь с линии конфликта, ладно?".

"Дело не в моем решении. Дело в документах ОБСЕ", - подчеркнул он на уточняющий вопрос.

Напомним, что Лайчак находится впервые в Украине после вступления в должность председателя Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. В Киеве он назвал приоритеты ОБСЕ во время его каденции – это гуманитарная помощь пострадавшим от войны и политическое решение конфликта в рамках Минского процесса.

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В ОБСЕ подтвердили перемирие на Донбассе: названа дата

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря 2018 года генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер назвал самопровозглашенные республики "Л/ДНР" "повстанческими".

А бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что Российская Федерация не является страной-агрессором.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Мирослав Лайчак
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
у ОБСЕ офис в центре Донецка офис и в своих отчётах они террористов и регулярную армию РФ не видят ... сами зайдите и прочитайте.
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andrei andrei
andrei andrei
Да ну нафик! Впишут в миротворец. Как он потом жить будет?😁
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Он не дурак что бы прямо отвечать в Украине на такие вопросы, могут загрызть из-за правды
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