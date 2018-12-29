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''Мы вас уничтожим'': На Львовщине жестоко избили отца активиста Майдана

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В селе Лавров на Старосамборщине (Львовская область) трое молодых мужчин избили отца активиста Революции Достоинства Владимира Мазура Михаила.

Как передает lmn.in.ua, инцидент произошел вечером в пятницу, 28 декабря. Владимир около 15:00 сообщил в полицию о том, что обнаружил в лесу свежесрубленную древесину, а около 20:00 к 71-летнему Михаилу Мазуру подъехал автомобиль Opel Vectra на польской регистрации, когда он шел сельской дорогой.

''Мы вас уничтожим'': На Львовщине жестоко избили отца активиста Майдана

Из авто вышли трое человек, и начали бить Мазура с криками "за твоих сынов", "за то, что сунут нос, куда не надо", "мы вас уничтожим". Затем они сели в машину и уехали, оставив мужчину лежать на краю дороги.

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Об этом случае уведомили полицию, и после того, как Мазур прошел медобследование, их имена были установлены: это дети местного пилорамщика, которые работают в лесхозе.

''Мы вас уничтожим'': На Львовщине жестоко избили отца активиста Майдана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области правоохранители задержали четырех сотрудников патрульной полиции по подозрению в разбойном нападении на прохожего.

Место
УкраинаЛьвов
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хорошая тенденция.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
с одной стороны, жаль этого старика. а с другой: это называется бумеранг. когда его сыночек убивал на майдане невиновных и уничтожал законность в государстве. Так что Бог есть!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Satin Rik, бля! редакция, да выбирайте себе какие-то человеческие имена! а то какая-то кличка собаки.
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