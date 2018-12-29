''Мы вас уничтожим'': На Львовщине жестоко избили отца активиста Майдана

В селе Лавров на Старосамборщине (Львовская область) трое молодых мужчин избили отца активиста Революции Достоинства Владимира Мазура Михаила.

Как передает lmn.in.ua, инцидент произошел вечером в пятницу, 28 декабря. Владимир около 15:00 сообщил в полицию о том, что обнаружил в лесу свежесрубленную древесину, а около 20:00 к 71-летнему Михаилу Мазуру подъехал автомобиль Opel Vectra на польской регистрации, когда он шел сельской дорогой.

Из авто вышли трое человек, и начали бить Мазура с криками "за твоих сынов", "за то, что сунут нос, куда не надо", "мы вас уничтожим". Затем они сели в машину и уехали, оставив мужчину лежать на краю дороги.

Об этом случае уведомили полицию, и после того, как Мазур прошел медобследование, их имена были установлены: это дети местного пилорамщика, которые работают в лесхозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области правоохранители задержали четырех сотрудников патрульной полиции по подозрению в разбойном нападении на прохожего.