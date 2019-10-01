"Мы в ср*ном гетто": в Крыму пожаловались на реалии "русского мира"

Оккупанты массово строят заборы в городах аннексированного украинского Крыма, что разозлило местных жителей.

Как сообщил в Twitter блогер с ником "КРЫМский бандеровец", в частности, это наблюдается в Ялте и Евпатории.

В последнем городе железнодорожный вокзал и вовсе обнесли колючей проволокой.

Иллюстрация. Аннексия Крыма Соцсети

"Жители оккупированной Ялты продолжают восторгаться озабориванием. Прям одни экстремисты неблагодарные, не рады Россиюшке и ее порядкам. Даже к фотографиям с заборами прифотошопливают полицаев и заключенных", – отметил блогер.

Ялта twitter.com/CrimeaUA1

"Мы в ср*ном гетто", "Россия. Страна заборов", "Родная гавань, которую мы заслужили", "Надо вышки с пулеметами и второй периметр, иначе картина неполная", "Так выглядит русским мир", – возмущаются жители полуострова в соцсетях.

Ялта twitter.com/CrimeaUA1

Евпатория twitter.com/CrimeaUA1

twitter.com/CrimeaUA1

twitter.com/CrimeaUA1

Крым. В комментариях жители других крымских городов добавляли и свои фото. Вот, например, ЖД вокзал оккупированной россией Евпатории - зазаборили + колючая проволока https://t.co/1b4EnBGkFQ pic.twitter.com/wCQ3WYjYBj — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) October 1, 2019

Как писал OBOZREVATEL, в городах России выразили протест против проявлений агрессии в отношении Украины, оставив ряд красноречивых надписей на стенах об аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Так, на въезде в город Тосно Ленинградской области неизвестные оставили призыв "Вернем Крым Украине", а на стелле в городе Псков появилась надпись "Крым не наш".

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