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12 ноября • обновлено в 12:50
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"Мы уже не вернемся": Жданов увидел признаки "ползучей оккупации" Донбасса

2.2т
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Военный эксперт Олег Жданов убежден в том, что разведение сил на Донбассе способствует "ползучей оккупации" этих территорий.

"Мы уже не вернемся на наши позиции", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

По словам эксперта, "на этой неделе начинается разминирование минных полей, которые стояли перед нашими позициями и прикрывали их. И начинается разборка фортификационных сооружений на бывших местах дислокации наших Вооруженных Сил".

"Мы уже не вернемся на наши позиции", – заявил Жданов

"Мы уже не вернемся на наши позиции", – заявил Жданов

"Окопы будут засыпаны, блиндажи засыпаны. Все, что было построено из деревянных или бетонных сооружений, будет разобрано", – добавил он.

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В то же время Жданов убежден в том, что "с той стороны никто ничего не отводит". "У нас нет подтверждений даже ОБСЕ. Они не могут сказать, сколько и чего там отведено, потому что наблюдателей туда просто не пускают. Минные поля перед позициями никто не снимает", – уверен он.

Эксперт констатировал: "Пока что эти территории мы превратили в серую зону". Он указал на опасность такой ситуации. "В Луганске уже идут разговоры о том, что туда надо вводить полицию "ЛНР". Практически ползучая оккупация продолжается", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, "народный совет" террористической "ДНР" принял "постановление", согласно которому на территории разведения войск в районе Петровского будут размещены так называемые военные подразделения, если там появится украинская полиция.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
хай зє перенесе туди свій офіс і таким чином докаже що ніяких Українськи земель він не здавав
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Mega Death
Mega Death
Конечно не вернутся))) Домой пусть едут))
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Deuse Sem
Deuse Sem
Mega Death, езжай в свою тундру.
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