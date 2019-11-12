"Мы уже не вернемся": Жданов увидел признаки "ползучей оккупации" Донбасса

Военный эксперт Олег Жданов убежден в том, что разведение сил на Донбассе способствует "ползучей оккупации" этих территорий.

"Мы уже не вернемся на наши позиции", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

По словам эксперта, "на этой неделе начинается разминирование минных полей, которые стояли перед нашими позициями и прикрывали их. И начинается разборка фортификационных сооружений на бывших местах дислокации наших Вооруженных Сил".

"Мы уже не вернемся на наши позиции", – заявил Жданов

"Окопы будут засыпаны, блиндажи засыпаны. Все, что было построено из деревянных или бетонных сооружений, будет разобрано", – добавил он.

В то же время Жданов убежден в том, что "с той стороны никто ничего не отводит". "У нас нет подтверждений даже ОБСЕ. Они не могут сказать, сколько и чего там отведено, потому что наблюдателей туда просто не пускают. Минные поля перед позициями никто не снимает", – уверен он.

Эксперт констатировал: "Пока что эти территории мы превратили в серую зону". Он указал на опасность такой ситуации. "В Луганске уже идут разговоры о том, что туда надо вводить полицию "ЛНР". Практически ползучая оккупация продолжается", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, "народный совет" террористической "ДНР" принял "постановление", согласно которому на территории разведения войск в районе Петровского будут размещены так называемые военные подразделения, если там появится украинская полиция.

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