"Мы окружены с трех сторон": названа главная опасность России для Украины

Россия располагает необходимыми ресурсами, чтобы начать наступление против Украины сразу с нескольких направлений, а не только на Донбассе.

Об этом в эфире ObozTV заявил историк и блогер Юрий Гудыменко, комментируя заявление главы СНБО Алескандра Турчинова о подготовке к масштабным военным действиям со стороны РФ.

"Россия действительно сконцентрировала огромное количество войск на наших границах. Мы с трех сторон фактически окружены. Есть группировка в Приднестровье, на юге у нас Крым, на востоке Донбасс и в Беларуси тоже есть российские базы и группировка", - отметил он.

При этом о подготовке масштабного вторжения пока утверждать рано, уверен Гудыменко.

"Но наша разведка, а мы знаем, что ей помогают и американские разведчики, и европейские разведчики, пока не бьют тревогу относительно возможного наступления с любого направления, кроме Донбасса. Подготовка к наступлению всегда заметна. Это всегда идет активный подвоз боеприпасов, топлива, перегруппировка медиков, обслуживающего персонала. Поэтому сейчас мы можем говорить, что несколько российских армий стоят на наших границах, но о подготовке к массированной атаке с нескольких сторон, мы пока не можем об ней говорить", - считает историк.

По его словам, в дальнейшем все будет зависеть от позиции главы РФ.

"Этот курок фактически находится в голове Владимира Путина. Его может спустить только страх перед потерей власти. Когда у Путина падает рейтинг доверия, он канализирует это неудовлетворение масс в какие-то войны, аннексии. Пока его поддержка упала, но угрозы его власти нет. Он нераздельный царь в РФ, и если трон под ним действительно зашатается, то это может стать проблемой для нас", - заключил блогер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на Донбассе наблюдается рекордное за последнее время количество обстрелов, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным военным действиям со стороны России.