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"Мы приехали за хлебом!" В Польше пытались сжечь украинцев

1.1т Читать материал на украинском

В Варшаве (Польша) неизвестные бросили бутылку с бензином в квартиру, в которой проживают украинцы, приехавшие на заработки.

Как сообщает польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Facebook, нападавшие оставили на стенах оскорбительные надписи.

По словам правозащитников, украинцы, работающие на стройке в метро, отреагировали на инцидент письмом. Они предупредили, что чувствуют угрозу.

"Поляки строят за границей, а мы вместе с турками строим для вас станцию метро. Мы приехали за хлебом и не хотим получить его бесплатно. Мы тяжело работаем на глубине 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы делаем Польшу богаче не только своим трудом, но и платя налоги, из которых польское государство в частности финансирует больницы, школы и выплачивает пенсии", - говорится в обращении пострадавших.

"Мы приехали за хлебом!" В Польше пытались сжечь украинцев
"Мы приехали за хлебом!" В Польше пытались сжечь украинцев

Польский Центр мониторинга проявлений расизма, Facebook

Новости
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"Мы приехали за хлебом!" В Польше пытались сжечь украинцев

Польский Центр мониторинга проявлений расизма, Facebook

"Мы приехали за хлебом!" В Польше пытались сжечь украинцев

Польский Центр мониторинга проявлений расизма, Facebook

В посольстве Украины уже заявили, что это был опасный и позорный поступок. Ведомство призвало правоохранителей найти виновных и привлечь их к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше нашли мертвым россиянина, его 5-летний сын пропал.

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Место
Польша Варшава
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CARGO 100
CARGO 100
"... мы вместе с турками строим для вас станцию метро." Турок не жгут ...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему молчит Ярош? Нужно сжечь несколько поляков на Украине, как УПА делала. В Европе оценят.
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