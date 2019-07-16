"Мы приехали за хлебом!" В Польше пытались сжечь украинцев

В Варшаве (Польша) неизвестные бросили бутылку с бензином в квартиру, в которой проживают украинцы, приехавшие на заработки.

Как сообщает польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Facebook, нападавшие оставили на стенах оскорбительные надписи.

По словам правозащитников, украинцы, работающие на стройке в метро, отреагировали на инцидент письмом. Они предупредили, что чувствуют угрозу.

"Поляки строят за границей, а мы вместе с турками строим для вас станцию метро. Мы приехали за хлебом и не хотим получить его бесплатно. Мы тяжело работаем на глубине 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы делаем Польшу богаче не только своим трудом, но и платя налоги, из которых польское государство в частности финансирует больницы, школы и выплачивает пенсии", - говорится в обращении пострадавших.

Польский Центр мониторинга проявлений расизма, Facebook

Польский Центр мониторинга проявлений расизма, Facebook

Польский Центр мониторинга проявлений расизма, Facebook

В посольстве Украины уже заявили, что это был опасный и позорный поступок. Ведомство призвало правоохранителей найти виновных и привлечь их к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше нашли мертвым россиянина, его 5-летний сын пропал.

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