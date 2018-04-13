"Мы придем. Скоро": террористы Донбасса получили мощное послание от ВСУ

В центре оккупированного террористами "ЛНР" Луганска были обнаружены открытки с мощными посланиями от Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил журналист Евгений Спирин на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующее фото.

На открытке изображен боец ВСУ и размещена надпись: "Мы придем. Скоро".

Как отметил Спирин, ему были предоставлены доказательства того, что эти открытки действительно разбросаны по оккупированному Луганску.

Как писал "Обозреватель", ранее украинский снайпер впечатлил видеообращением к террористам "Л/ДНР".