"Мы придем. Скоро": террористы Донбасса получили мощное послание от ВСУ

В центре оккупированного террористами "ЛНР" Луганска были обнаружены открытки с мощными посланиями от Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил журналист Евгений Спирин на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующее фото.
На открытке изображен боец ВСУ и размещена надпись: "Мы придем. Скоро".
Как отметил Спирин, ему были предоставлены доказательства того, что эти открытки действительно разбросаны по оккупированному Луганску.
Как писал "Обозреватель", ранее украинский снайпер впечатлил видеообращением к террористам "Л/ДНР".
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