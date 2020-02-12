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12 февраля • обновлено в 13:23
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"Мы остановили сильнейшего врага!" Загороднюк похвалился мощью ВСУ на Донбассе

1.8т
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Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк уверен, что украинскую армию можно и нужно считать очень сильной и боеспособной, так как ей удалось остановить наступление России.

Такое высказывание прозвучало во время интервью журналисту Сергею Иванову. Видео выложил сам чиновник на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте).

"Мы остановили очень мощного врага. Поскольку мы смогли это сделать, значит, действительно, у нас очень мощная армия, намного мощнее, чем это может показаться", – сказал чиновник.

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ВСУ

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При этом Загороднюк подчеркнул, что сравнивать с другими армиями мира украинскую очень сложно, так как у некоторых дела с оснащением куда получше, чем у нас.

"Но тем не менее, у них нет такого боевого опыта, как у нас", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Загороднюк заявил, что ответственность за начало войны на Донбассе полностью лежит на главе России Владимире Путине.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Смерть свинорусам!!!!!
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Кристина Стефанова, шапокляк, ты высралась как истинная нацистска, падаль костромская-рижская, ты квакаешь на киевском сайте, неужели с климаксом всё так печально и мозги вытекли через анал?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чернышевап Алина, на мове хрюкай, свинья фaшистская
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4
2
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Так получается что укр. "армия " является самой сильной на территории Украины? "Загороднюк подчеркнул, что сравнивать с другими армиями мира украинскую очень сложно, так как у некоторых дела с оснащением куда получше, чем у нас"
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5
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Раскина Элла
Раскина Элла
Ну вот, всё хорошо же. Можно побеждать Россию.
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