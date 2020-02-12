"Мы остановили сильнейшего врага!" Загороднюк похвалился мощью ВСУ на Донбассе

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк уверен, что украинскую армию можно и нужно считать очень сильной и боеспособной, так как ей удалось остановить наступление России.

Такое высказывание прозвучало во время интервью журналисту Сергею Иванову. Видео выложил сам чиновник на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте).

"Мы остановили очень мощного врага. Поскольку мы смогли это сделать, значит, действительно, у нас очень мощная армия, намного мощнее, чем это может показаться", – сказал чиновник.

ВСУ "24"

При этом Загороднюк подчеркнул, что сравнивать с другими армиями мира украинскую очень сложно, так как у некоторых дела с оснащением куда получше, чем у нас.

"Но тем не менее, у них нет такого боевого опыта, как у нас", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Загороднюк заявил, что ответственность за начало войны на Донбассе полностью лежит на главе России Владимире Путине.

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