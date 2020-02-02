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2 февраля • обновлено в 22:15
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"Мы очень боимся": Зеленский указал на коварный план Ирана после катастрофы МАУ

2.2т
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Иран пригласил украинских специалистов на расшифровку "черных ящиков" сбитого ракетами самолета МАУ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии "ТСН.Тиждень", отметив, украинцев ждут в Иране уже в понедельник, 3 февраля.

"Откровенно говоря, мы этого очень боимся, потому что могут пригласить наших специалистов в их лаборатории, но уже тогда нам наши специалисты сказали, что технически они не готовы к правильной, истинной расшифровке. Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут – зачем вам теперь черные ящики.

Нет, мы хотим взять эти ящики, и об этом мы говорили с представителем иранской стороны, и он сказал – если мы не сможем их расшифровать, мы их вам отдадим. Я сказал – мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем допущены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять черные ящики", – рассказал Зеленский.

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Он отметил, что если украинские специалисты отправятся в Иран, то должны обязательно иметь мандат, что смогут забрать "черные ящики" в случае неполной расшифровки.

Также он рассказал, что Иран предлагал по 80 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе МАУ украинцев, однако получил отказ. Украина пойдет в международный суд.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ОП

Как писал OBOZREVATEL, в конце января выяснилось, что Иран скрывал правду о сбитом украинском самолете, в том числе от лидера государства Хасана Рухани. Тот, узнав причину, был в ярости, потребовал рассказать об этом миру, и угрожал, что в противном случае уйдет в отставку.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Мы договорились, что будут привлечены наши специалисты, но мы боимся, что нам "черные ящики" не отдадут, если их не расшифруют, поэтому наши специалисты должны иметь мандат забрать"черные ящики", если их не расшифруют. Об этом мы договаривались. Как хитро гарант хочет запутать своё свидомое стадо. Где-то уже затаилась зрада.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Эти чурки - такое же зверьё, как и шакалы рюские! Это одна стая одичалого шакалья!
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