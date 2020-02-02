"Мы очень боимся": Зеленский указал на коварный план Ирана после катастрофы МАУ

Иран пригласил украинских специалистов на расшифровку "черных ящиков" сбитого ракетами самолета МАУ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии "ТСН.Тиждень", отметив, украинцев ждут в Иране уже в понедельник, 3 февраля.

"Откровенно говоря, мы этого очень боимся, потому что могут пригласить наших специалистов в их лаборатории, но уже тогда нам наши специалисты сказали, что технически они не готовы к правильной, истинной расшифровке. Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут – зачем вам теперь черные ящики.

Нет, мы хотим взять эти ящики, и об этом мы говорили с представителем иранской стороны, и он сказал – если мы не сможем их расшифровать, мы их вам отдадим. Я сказал – мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем допущены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять черные ящики", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что если украинские специалисты отправятся в Иран, то должны обязательно иметь мандат, что смогут забрать "черные ящики" в случае неполной расшифровки.

Также он рассказал, что Иран предлагал по 80 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе МАУ украинцев, однако получил отказ. Украина пойдет в международный суд.

Владимир Зеленский ОП

Как писал OBOZREVATEL, в конце января выяснилось, что Иран скрывал правду о сбитом украинском самолете, в том числе от лидера государства Хасана Рухани. Тот, узнав причину, был в ярости, потребовал рассказать об этом миру, и угрожал, что в противном случае уйдет в отставку.

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