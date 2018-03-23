"Мы не знаем": журналисты побывали на "секретном объекте" в деле Савченко

В воинской части А-0553 8-го полка специального назначения в Хмельницком утверждают, что не видели там переговорщика Владимира Рубана и нардепа Надежду Савченко.

Журналисты ТСН побывали там для того, чтобы выяснить, что военным известно о громком деле. Именно эта чать фигурирует как место хранения оружия Савченко и Рубана, а также их переговоров с офицерами относительно планов на масштабное кровопролитие в Киеве.

Выяснилось, что о фигуранте этих переговоров с фамилией или позывным "Березень" там слышат впервые.

"Если бы из офицеров, мы бы знали. Такой фамилии мы даже не знаем", - объяснили охранники КПП на входе в части.

Журналисты пытались встретиться с руководством воинской части и хотели воочию увидеть тот кабинет, где была установлена скрытая камера и записывалось показанное в Верховной Раде видео. Однако на режимном объекте посторонним в этом отказали.

Каким именно образом арсенал попал на территорию военной части в Хмельницком и сохранялся ли там под контролем СБУ, выяснить так и не удалось – руководство эту информацию не комментирует, а дежурные на КПП и военные, которые там служат, уверяют, что Рубана и Савченко никогда не видели.

"Мы же посменно. Во время нашей смены не было. Рубана я вообще не знаю в лицо, но Савченко б узнал. Здесь на территорию никто не зайдет, даже кошка – не то что Савченко сюда бы проникла", - заверил один из охранников.

Как сообщал "Обозреватель", в Шевченковском районном суде Киева 23 марта должен начаться суд над внефракционным депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко. Ночь нардеп провела в здании СБУ.