"Мы не знаем, кто виноват": в ГБР раскрыли детали расследования дела Майдана. Видео

Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц по делам Майдана.

При этом правоохранители намерены наказать даже тех лиц, что скрываются за границей. Об этом в Facebook заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

"Первые смерти: Нигоян, Сеник, Жизневский – мы до сих пор не знаем, кто виноват в этих смертях. 2,5 тысячи пострадавших, 78 погибших гражданских лиц Украины, 13 погибших правоохранителей. 14 тысяч томов дел уголовных производств – все мы хотим знать правду, все мы стремимся справедливости", – напомнила она.

ГБР расследует дела Майдана

Венедиктова пообещала довести до логического и справедливого завершения расследование дел, связанные с трагическими событиями на Майдане в 2013-2014 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-22 февраля 2014 года были самыми страшными днями Революции Достоинства. Именно тогда противостояние Евромайдана и правительственных силовиков достигло кульминации, которая закончилась гибелью Небесной Сотни и победой протестующих.

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