"Мы не посылали!" Россия "кинула" осужденного в Украине военного

Российская сторона отказалась участвовать в судьбе россиянина Виктора Агеева, осужденного на 10 лет тюрьмы за участие в террористической организации "ЛНР".

Об этом в интервью ВВС заявил его адвокат Виктор Чевгуз.

"Я встречался с консулами [России] в Киеве, и в Харькове, потому что в ведении [харьковского консульства] пребывает территория Луганской области. Я приходил к ним с письмом о том, что совершил Агеев, просил их решить вопрос о его обмене.

Они этого не говорят вслух, но в их глазах я вижу: "Чего ты сюда пришел?" Консул прямо говорит: "Мы не сторона процесса. Чего мы будем его менять? Мы его туда не посылали. Какое мы имеем отношение? Связывайтесь с "ЛНР", - объяснил он.

И добавил: "Я говорю: "Причем здесь "ЛНР"? Он гражданин России". В ответ: "Мы его туда не посылали".

Адвокат также отправил письмо в МИД России, однако ответа так и не получил.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Луганской области Новоайдарский суд признал виновным в терроризме и приговорил гражданина России Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы.