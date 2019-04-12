"Мы наготове": в Канаде пригрозили Кремлю подлодками в Черном море

Канада в любой момент готова отправить Украине оружие для укрепления позиций на Донбассе. Кроме того, она рассматривает необходимость переброски своих подводных лодок в Черное море для противостояния России.

Такую позицию на Киевском форуме по безопасности озвучил депутат парламента Канады Джеймс Безан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Оружие, которое ждет того, чтобы быть направленным на Восток, оно ждет принятия правительственных решений, но оно уже готово. Это касается и противотанковых снарядов, и стрелкового оружия, но мы должны принять политическое решение касательно того, чтобы, наконец, передать Украине это оружие. Это даже символический шаг, чтобы показать Кремлю, что мы стоим наготове", — решительно сказал он.

Подводная лодка "Военное обозрение"

Что касается присутствия в Черном море, то этот пункт Безан выделил как обязательный для сдерживания агрессии Кремля.

"Мы также должны усиливать свое присутствие и в Черном море. Мы даже говорим о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут неожиданно появиться и в Черном море. Если у нас есть договоренности и конвенции о том, что мы должны участвовать в определенных усилиях в Черноморском бассейне, то мы будем это делать. Если мы этого не сделаем, Путин будет пытаться все больше и больше продвигаться по чужой территории", — подчеркнул канадский депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском телевидении предложили захватить все побережье Азовского и Черного морей в Украине в случае нестабильности после окончания выборов. Преступную идею озвучил профессор Московского государственного университета международных отношений Андраник Мигранян.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram