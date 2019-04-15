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"Мы на высоте!" Бойцы ВСУ показали отвоеванную зону под Донецком

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Бойцы ООС получили преимущество перед противником в окрестностях оккупированного Донецка в связи с тем, что заняли большую часть серой зоны.

"Мы на высоте, у нас высота превышает противника", — рассказал в сюжете ТСН военнослужащий (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

В помещениях, которые недавно заняли наши защитники, обустроены бункеры, там военные сделали себе места для отдыха. Командиры говорят, что стены и потолки выдержат даже 120-й калибр.

Боец ВСУ рассказал, что часто замечают беспилотные летательные аппараты террористов, пытаются выявить позиции.

"Мы на высоте!" Бойцы ВСУ показали отвоеванную зону под Донецком
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"Мы на высоте!" Бойцы ВСУ показали отвоеванную зону под Донецком

Военные нашли доказательства того, что с начала боевых действий там были российские наемники: в заброшенных помещениях валяются сухпайки, произведенные в Московской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры явно колят наркотики такое фантазировать)))
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CARGO 100
CARGO 100
"В помещениях, которые недавно заняли наши защитники, обустроены бункеры, там военные сделали себе места для отдыха." Отдыхайте пока и форточку (фото 1/2) не закрывайте, а то опять в котёл ...
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М Олег
М Олег
Если сухпайки из РФ считаются доказательством присутствия российской армии, то ополченцы могут обоснованно заявить, что воюют с войсками НАТО))) Может уже хватит всему миру шоу уустраивать? Уже никто это всерьез не воспринимает, или думаете, что на западе дураки? ОБСЕ опровергает присутствие армии РФ в донбасе!!! А если хотите доказать, что с войсками второй армии мира можете воевать, то заберите Крым, или вы признаете его российским?)))
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