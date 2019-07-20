Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Мы идем в Россию!" Главарь "ЛНР" раскрыл план с "особым статусом"

5.4т Читать материал на украинском

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что "особый статус" поможет оккупированным территориям присоединиться к России.

По его словам, такой шаг позволит провести "референдум" и стать "государством в государстве", передают "Новости Донбасса".

"Особый статус — это не автономия. Это не значит, что мы просто вошли в состав Украины. Это значит, что у нас своя граница, своя армия, свои судебные органы, у нас свои исполнительные органы, органы управления, у нас своя избирательная система. То есть, мы абсолютно самостоятельные. Мы никого сюда не пустим. Никаких националистов! Но мы [будем] признаны", — сказал Пасечник.

Новости
"Россия может пойти на вторжение": журналист заявил об угрозе для Донбасса

"А когда прекратится война, мы будем иметь право провести тот же референдум и все остальные моменты... В том числе референдум по тому, что мы идем в Российскую Федерацию. Ну, мы уже самостоятельные. Мы ни от кого не зависим", — заявил он.

Леонид Пасечник

Леонид Пасечник

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно террористы "Л/ДНР" получили приказ о бессрочном перемирии, который предусматривает целый ряд мер. Его довели каждому из боевиков.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Леонид Пасечник
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
77
38
Смешно
4
Интересно
3
Печально
26
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олесь Андрій
Олесь Андрій
А вы,ЗЕ-лененькие жабки на что надеетесь? ХОтите в Московию,собрали чемоданы и вещмешки и бегом к...кадырову. Дайте Украине жить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Миценко Андрей
Миценко Андрей
"Ой, а як жэ мы будэмо йих там всих вишать, якшо у ных будэ своя армия?" - Йарыш.Д.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Dell Alex
Dell Alex
Нет, ну а что? Если в Украине президент - клоун, то почему бы и дуругм нельзя было бы быть идиотами?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / мнения

ads pixel