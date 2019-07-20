"Мы идем в Россию!" Главарь "ЛНР" раскрыл план с "особым статусом"

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что "особый статус" поможет оккупированным территориям присоединиться к России.

По его словам, такой шаг позволит провести "референдум" и стать "государством в государстве", передают "Новости Донбасса".

"Особый статус — это не автономия. Это не значит, что мы просто вошли в состав Украины. Это значит, что у нас своя граница, своя армия, свои судебные органы, у нас свои исполнительные органы, органы управления, у нас своя избирательная система. То есть, мы абсолютно самостоятельные. Мы никого сюда не пустим. Никаких националистов! Но мы [будем] признаны", — сказал Пасечник.

"А когда прекратится война, мы будем иметь право провести тот же референдум и все остальные моменты... В том числе референдум по тому, что мы идем в Российскую Федерацию. Ну, мы уже самостоятельные. Мы ни от кого не зависим", — заявил он.

Леонид Пасечник Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно террористы "Л/ДНР" получили приказ о бессрочном перемирии, который предусматривает целый ряд мер. Его довели каждому из боевиков.

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