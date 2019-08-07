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"Мы хотим выжить!" Боец ВСУ сделал заявление о "перемирии" на Донбассе

1.8т Читать материал на украинском

"Хлебное" перемирие на Донбассе – "политический реверанс", не несущий другой смысловой нагрузки.

Смена власти в Украине никак не скорректировала планы Кремля: они остались прежними. Такое мнение OBOZREVATEL высказал боец ВСУ, артиллерист резерва Андрей Кобзарь.

"Ко всем этим перемириям я отношусь, как к политическому реверансу, который не несет никакой другой смысловой нагрузки. Договоренности, подписываемые террористами, которых вооружает Россия, однозначно не будут действовать. Они не стоят бумаги, на которой написаны", – заявил он.

Бойцы ВСУ, иллюстрация

Бойцы ВСУ, иллюстрация

Instagram military_tv_ua

Кобзарь убежден: несмотря на обновление власти, "цель Путина осталась прежней: Украина должна исчезнуть как суверенное независимое государство. Поэтому все его деяния – политические, экономические, военные – подчиняются только этой цели".

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"Любая власть в Украине – это власть независимой Украины, а им независимая Украина не нужна. Им нужна вассальная Украина – "юго-западный край в составе России". Другой повестки дня в России не будет. По крайней мере, пока там не сменится власть", – заметил артиллерист.

В этом контексте он подчеркнул: "Наши враги хотят нас уничтожить. Мы хотим выжить. И эти два постулата дают не так уж много пространства для компромисса".

Как писал OBOZREVATEL, 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на "хлебное" перемирие.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Перемирие на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Андрей Кобзарь Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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филипп филипыч
филипп филипыч
"террористами, которых вооружает Россия" получается они понимают что воюют с такими же украинцами. и понимают что продолжение боев в интересах России (ну раз она их вооружает). стало быть мир России не нужен. Ну если вы так ненавидите Россию то сделайте то что ей не нужно. Устройте мир. договоритесь со своими согражданами сидящими в окопах напротив. в чем дело? почему действуете в интересах России?
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CARGO 100
CARGO 100
Им нужна вассальная Украина – "Юго-западный край в составе России". Так лучше отдайте по мирному, без жертв ...
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Питон Каа
Питон Каа
Ну что же, желаете воевать - воюйте. Это ваша гражданская война. А подвоз боеприпасов на Донбасс мы обеспечим. Наслаждайтесь...
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CARGO 100
CARGO 100
Питон Каа, да пусть "пока хотят выжить!"
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