"Мы хотим выжить!" Боец ВСУ сделал заявление о "перемирии" на Донбассе

"Хлебное" перемирие на Донбассе – "политический реверанс", не несущий другой смысловой нагрузки.

Смена власти в Украине никак не скорректировала планы Кремля: они остались прежними. Такое мнение OBOZREVATEL высказал боец ВСУ, артиллерист резерва Андрей Кобзарь.

"Ко всем этим перемириям я отношусь, как к политическому реверансу, который не несет никакой другой смысловой нагрузки. Договоренности, подписываемые террористами, которых вооружает Россия, однозначно не будут действовать. Они не стоят бумаги, на которой написаны", – заявил он.

Бойцы ВСУ, иллюстрация Instagram military_tv_ua

Кобзарь убежден: несмотря на обновление власти, "цель Путина осталась прежней: Украина должна исчезнуть как суверенное независимое государство. Поэтому все его деяния – политические, экономические, военные – подчиняются только этой цели".

"Любая власть в Украине – это власть независимой Украины, а им независимая Украина не нужна. Им нужна вассальная Украина – "юго-западный край в составе России". Другой повестки дня в России не будет. По крайней мере, пока там не сменится власть", – заметил артиллерист.

В этом контексте он подчеркнул: "Наши враги хотят нас уничтожить. Мы хотим выжить. И эти два постулата дают не так уж много пространства для компромисса".

Как писал OBOZREVATEL, 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на "хлебное" перемирие.

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