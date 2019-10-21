След Кремля: Тука пояснил цель акции "Мы хотим в Россию" в Луганске

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что акция в оккупированном Луганске инспирирована Кремлем.

"У меня нет никаких сомнений, что все это делается под руководством и контролем со стороны Кремля", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя акцию за присоединение к России, прошедшую в городе.

По его мнению, "цель очень проста – поднять ставки накануне возможных нормандских переговоров, чтобы продемонстрировать Киеву, что "не все так просто у вас, ребята".

Владимир Путин

Отвечая на вопрос, может ли подобная акция действительно поднять ставки на предстоящих переговорах, Тука заметил: "Надеюсь, что нет".

Как писал OBOZREVATEL, 20 октября на центральной площади оккупированного Луганска прошла акция за присоединение к России. Порядка 2 тысяч человек выстроились в фразу: "Мы хотим в Россию".

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