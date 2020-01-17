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17 января • обновлено в 19:12
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"Мы горим!" Во Львове начался пожар в крупнейшем ТРЦ

5.7т
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Во Львове произошло задымление в торгово-развлекательном центре "Форум Львов".

На кадрах слышны звуки сирены. Люди в недоумении, а некоторые в панике, поспешили покинуть здание.

Некоторые предполагают, что в одном из заведений мог произойти пожар. Также есть версия, что загорелась вытяжка в супермаркете "Сильпо".

Позже другие очевидцы стали утверждать, что загорелся гриль в баре.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Киев потрясло жуткое ЧП в ТРЦ Ocean Plaza, где прорвало теплосеть и залило кипятком первый этаж. Пострадали более десяти человек. Но вскоре выяснилось, что в столице есть много других аварийных участков.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Львов
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