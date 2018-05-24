"Мы его сбили": у главного противника Путина рассказали о 4 годах лжи о Boeing-777

Очевидное стало официальным. Так прокомментировал данные обнародованного расследования по делу о сбитом Россией малайзийском Boeing-777 начальник штаба кандидата в президенты РФ Алексея Навального Леонид Волков.

"Итак, очевидное стало официальным. Мы его сбили. На нас невыносимая ответственность. Могли четыре года извиняться, выплачивать компенсации, заглаживать вину. Вместо этого четыре года врали, юлили, выставляли себя посмещищем и позором", - написал он в Twitter.

По его словам, ложь только ухудшила положение России:

"То есть вот эти люди, которые с самого начала знали, как все на самом деле — начиная, конечно, с Путина — они все сделали самым плохим образом из всех возможных. Затрудняли работу следствия, врали, наводили тень на плетень, выдвигали миллион лживых версий — вот чтобы что? Трагедия кошмарная. Но даже когда уже было сделано то, что сделано — если бы в Путине было бы хоть чуть-чуть морали, если бы он изначально занял минимально моральную позицию — не было бы санкций, не было бы ужасного позора для России, не было бы конфликта со всем миром", - написал Волков.

"Они сами же растянули позор на многие годы. Сделали Россию страной-изгоем. Страной, которой по умолчанию никто не верит, и все сказанное воспринимает как ложь и пропаганда. Уже бы все — кроме родных и близких 298 погибших, конечно — думали бы о других бедах и трагедиях. Но Путин сделал все назло России. Сумел в этой кошмарной ситуации максимально усугубить проблему, сделать все самым наихудшим образом. Великий стратег. Всех переиграл", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, родственники жертв крушения малайзийского самолета Boeing-777, который был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года из российского оружия, написали открытое письмо, в котором виновниками трагедии назвали руководство России и призвали Кремль не уходить от ответственности, а признать результаты расследования.