''Мы чуть не задохнулись'': всплыло еще одно ЧП с керченским стрелком

18-летний Владислав Росляков, который устроил бойню в Керчи, несколько лет назад уже предпринимал более мягкую, но все же попытку навредить своим однокурсникам.

Об этом рассказали друзья стрелка, пишет "Комсомольская правда". "Странный он был. На парах вечно в углу сидел. А на первом курсе Влад распылил в классе перцовый баллончик. Мы чуть не задохнулись. Спросили у него: "Ты что творишь?!". А он в ответ только ухмыльнулся", - сообщил один из учеников колледжа.

Выяснилось, что перед тем, как учинить в колледже расправу, парень ненадолго пропал.

"Влада с понедельника не было на парах. Вроде, болел. Вчера я хотел ему написать, спросить, как он, а у него страница "ВКонтакте" удалена", - сказал однокурсник Рослякова.

Следователи выяснили, что в сентябре 18-летний стрелок получил разрешение на ружье 12 калибра, а за несколько дней до бойни купил к нему 150 патронов. По словам однокурсников парня, любовь к оружию у него была и раньше — на пары он ходил со штык-ножом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Росляков в детстве был жестоким и издевался над животными.