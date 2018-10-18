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''Мы чуть не задохнулись'': всплыло еще одно ЧП с керченским стрелком

27.5тЧитать материал на украинском

18-летний Владислав Росляков, который устроил бойню в Керчи, несколько лет назад уже предпринимал более мягкую, но все же попытку навредить своим однокурсникам.

Об этом рассказали друзья стрелка, пишет "Комсомольская правда". "Странный он был. На парах вечно в углу сидел. А на первом курсе Влад распылил в классе перцовый баллончик. Мы чуть не задохнулись. Спросили у него: "Ты что творишь?!". А он в ответ только ухмыльнулся", - сообщил один из учеников колледжа.

Выяснилось, что перед тем, как учинить в колледже расправу, парень ненадолго пропал.

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''Мы чуть не задохнулись'': всплыло еще одно ЧП с керченским стрелком

"Влада с понедельника не было на парах. Вроде, болел. Вчера я хотел ему написать, спросить, как он, а у него страница "ВКонтакте" удалена", - сказал однокурсник Рослякова.

Следователи выяснили, что в сентябре 18-летний стрелок получил разрешение на ружье 12 калибра, а за несколько дней до бойни купил к нему 150 патронов. По словам однокурсников парня, любовь к оружию у него была и раньше — на пары он ходил со штык-ножом.

''Мы чуть не задохнулись'': всплыло еще одно ЧП с керченским стрелком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Росляков в детстве был жестоким и издевался над животными.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Место
Украина
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Галицький Данило
Галицький Данило
Занятная картинка ,, хронология нападения'', а где ,,зелёные вежливые человечки''? И счас все тылдычук, какой он был плохишь, а вокруг все смотрели на плохиша и радовались как ,,вежливые зелёные человечки'' круто спиздили Вамкрыш, как ихтамнеты убивают в другом месте на чужой земле таких же детей, вообще людей. Вас припизженных сруцкомирских тварей, Хуйло таким образом готовит к ещё большим жертвам, подумаешь 20 человек уложил гадёнышь, стадо баранов молчит? Будет больше! А чё? Сцарю Хуйлу можна отдавать приказы на убийства, а простому сруцкомирскому быдлу нельзя убивать не отходя от сруцкага мира далеко, зачем время тратить на переезды в какую-то Сирию, лу-гандонию и подохнуть ихтамнетом, быть зарытым под номерком или падальщики сожрут, а тут хоть и антигерой но шумит весь мир! И кто его знает, может секретным указом Хуйло присвоил звание хероя рассеи этому гадёнышу, как солсберецким шпили-вили они ведь из одной говени, рассеи и одну и ту же сруцкомирскую роботёнку делали УБИВАЛИ ЛЮДЕЙ!
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Мир Миру
Мир Миру
Надо в Украине запретить компьютерные игры-"стрелялки". Просто ужас, как мозги "разьело" пацану.
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