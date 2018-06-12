"Мы будем защищать "Л/ДНР": на КремльТВ пригрозили Украине крахом

Лидер российского пропагандистского движения "Суть времени" Сергей Кургинян заявил, что если Украина введет войска на территорию так называемых ДНР И ЛНР, то это закончится крахом украинской государственности.

Сергей Кургинян

"Если это вторжение начнется, тогда оно чревато крахом украинской государственности и всем прочим. Ответ будет беспощадный и полный", - заявил он в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

По его словам, Россия якобы сможет защитить территории "ДНР" и "ЛНР", а многочисленная украинская армия не сможет им помешать.

"Мы будем защищать "ДНР" и "ЛНР" от полноценного вторжения и геноцида, который предполагает задействование от 60 до 100 тысяч украинских военнослужащих и примерно тысячи единиц техники", - выразился Кургинян.

Также он добавил, что в случае активизации украинских войск, Россия якобы сможет начать свободное правление на не принадлежащей им территории.

"Никакие провокации никогда не побудят нас ни к чему, это вы должны запомнить. Эти провокации будут подавлены силами корпусов "ДНР" и "ЛНР", которые имеют высокую боеспособность, собственные силы. Если вы сунетесь туда десятками тысяч людей и тысячей танков, вы должны проститься со своей государственностью после этого", - цинично заявил пособник оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из топ-пропагандистов Кремля решил оспорить независимость Украины.