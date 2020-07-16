МВД заявило о "российском контакте" в деле Шеремета

На мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в Российской Федерации.

По данным следствия, за месяц до трагедии он выезжал на территорию России, заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло значительно повлиять на мотив этого убийства", – рассказал правоохранитель.

Он подчеркнул, что дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства журналиста уже завершено, а против заказчиков расследование еще продолжается.

"Следствие продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей сознательно или бессознательно совершить убийство Шеремета", – сказал Шевченко.

Он добавил, что правоохранительные органы не препятствуют стороне защиты подозреваемых знакомиться с материалами дела и предоставляют им все фото- и видеоматериалы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко – продолжат удерживать под стражей на время рассмотрения дела. В то же время третьей обвиняемой – Яне Дугарь – меру пресечения смягчили.