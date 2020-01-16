Привлекли ФБР: в МВД заявили о расследовании слежки за Йованович

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по возможному нарушению тайны телефонных разговоров и незаконном сборе конфиденциальной информации о бывшем после США Мари Йованович.

Об этом заявил заместитель Директора Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Денис Ленец на брифинге в Киеве в четверг, 16 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он рассказал, что Палата представителей Конгресса США обнародовала данные о возможной слежке за Йованович и снятии информации с ее электронных гаджетов частными лицами, а также передаче этой информации США.

В МВД заявили о расследовании слежки за Йованович Укрфинформ

"Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории. Хотя официальная позиция Киева – не вмешиваться во внутренние дела США", – отметил Ленец.

После анализа материалов Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

"Наша цель – оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства. Тогда должно быть соответствующее реагирование. Или же это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США", – добавили в МВД.

Кроме этого, в соответствии с Меморандумом о взаимном сотрудничестве и обмене информацией между МВД Украины и ФБР США, подписанного министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и директором Федерального бюро расследований Кристофером Реем в апреле, 2018 года, МВД обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможному уголовному преступлению.

Также было объявлено, что открыто производство по хакерской атаке на фирмы Burisma и "Квартал 95". Предполагается, что за ней стоят российские спецслужбы. Украина обратилась в ФБР с просьбой посодействовать в расследовании. Будет создана международная следственная группа.

Напомним, ранее в США слили переписку подчиненных Дональда Трампа о слежке за Йованович.

МВД

МВД

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