МВД предоставило веские доказательства невиновности нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии: все детали
Руководство Министерства внутренних дел Украины обнародовало результаты расследования убийства итальянского журналиста Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском в мае 2014 года.
На брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова были представлены веские доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива, обвиненного в убийстве Рокелли и Миронова и осужденного в Италии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В частности следователь МВД Максим Цицкаридзе сообщил, что эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями военных, в том числе Маркива, и гибелью журналиста Рокелли, а также умысла на такие действия.
Во время допросов установлена четкая позиция Маркива на горе Карачун левее телебашни. Установлено, что расстояние между позицией нацгвардейца и местом гибели Рокелли и Миронова – 1 км 760 м. У Маркива было исключительно стрелковое оружие. Место гибели было вне зоны наблюдения и украинским защитником вообще не просматривалось.
Французский журналист Уилльям Рогулон дал показания Нацполиции Франции, что по ним стреляли из автоматов, а потом из минометов. Он видел террористов "ДНР" с автоматами в руках.
Местный житель, проходивший мимо, также подтвердил, что стрелять начали "ДНР" с территории завода "Зевс".
Во время следственного эксперимента проверено расстояние, с которого мог стрелять и Маркив, и террористы "ДНР" с территории завода. Подтверждено, что на видео Рогулона слышны выстрелы ближе, чем находился Маркив.
По словам Авакова, Маркив был лишен права на защиту, ни разу итальянские правоохранители не приезжали в Украину.
"Рокелли погиб от минометных осколков, а у Маркива был только автомат. Это невозможно...", – отметил он.
Глава МВД рассказал хронологию событий: трое иностранных журналисты пришли снимать бронепоезд, им это позволили террористы. Они поехали, несмотря на запрет посла Италии в Украине.
"Там они начали фотографировать и по ним начали стрелять со стороны завода "Зевс". Там были террористы с автоматами, начался минометный огонь. Минометы были у террористов, они неоднократно показывали их там, стреляя по ВСУ", – подчеркнул Аваков.
Он добавил, что украинское следствие нашло ряд важных свидетелей, из показаний которых четко видно невиновность Маркива.
В свою очередь, Цицкаридзе заявил, что в деле допросили 70 свидетелей, 20 из которых находилось на месте событий во время обстрела.
"Проведено 7 следственных экспериментов, а также 5 дополнительных осмотров места происшествия", – отметил он.
Напомним, 25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).
Гражданин Украины, водитель такси, который подвозил группу, и гражданин Франции Уильям Рогелон (внештатный фотограф агентства Wostok press) получили ранения.
По информации следствия, Роккелли и Рогелон в сопровождении Миронова прибыли на территорию Украины без надлежащего оформления пересечения границы и не оформляли аккредитацию в СБУ для осуществления профессиональной журналистской деятельности в зоне проведения АТО.
В район железнодорожного переезда возле села Андреевка они прибыли на такси Daewoo Nexia с целью проведения фотосъемки района, который накануне попал под артиллерийский обстрел.
Что касается Виталия Маркива, установлено, что он вместе со своим подразделением находился на горе Карачун в окружении террористов, располагая только стрелковым вооружением.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Маркива в аэропорту Болоньи. 12 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.
17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 29 сентября в Италии состоится апелляционное обжалование приговора Маркиву.