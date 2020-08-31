МВД предоставило веские доказательства невиновности нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии: все детали

Руководство Министерства внутренних дел Украины обнародовало результаты расследования убийства итальянского журналиста Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском в мае 2014 года.

На брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова были представлены веские доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива, обвиненного в убийстве Рокелли и Миронова и осужденного в Италии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности следователь МВД Максим Цицкаридзе сообщил, что эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями военных, в том числе Маркива, и гибелью журналиста Рокелли, а также умысла на такие действия.

Во время допросов установлена четкая позиция Маркива на горе Карачун левее телебашни. Установлено, что расстояние между позицией нацгвардейца и местом гибели Рокелли и Миронова – 1 км 760 м. У Маркива было исключительно стрелковое оружие. Место гибели было вне зоны наблюдения и украинским защитником вообще не просматривалось.

Французский журналист Уилльям Рогулон дал показания Нацполиции Франции, что по ним стреляли из автоматов, а потом из минометов. Он видел террористов "ДНР" с автоматами в руках.

Местный житель, проходивший мимо, также подтвердил, что стрелять начали "ДНР" с территории завода "Зевс".

Во время следственного эксперимента проверено расстояние, с которого мог стрелять и Маркив, и террористы "ДНР" с территории завода. Подтверждено, что на видео Рогулона слышны выстрелы ближе, чем находился Маркив.

По словам Авакова, Маркив был лишен права на защиту, ни разу итальянские правоохранители не приезжали в Украину.

"Рокелли погиб от минометных осколков, а у Маркива был только автомат. Это невозможно...", – отметил он.

Глава МВД рассказал хронологию событий: трое иностранных журналисты пришли снимать бронепоезд, им это позволили террористы. Они поехали, несмотря на запрет посла Италии в Украине.

"Там они начали фотографировать и по ним начали стрелять со стороны завода "Зевс". Там были террористы с автоматами, начался минометный огонь. Минометы были у террористов, они неоднократно показывали их там, стреляя по ВСУ", – подчеркнул Аваков.

Он добавил, что украинское следствие нашло ряд важных свидетелей, из показаний которых четко видно невиновность Маркива.

В свою очередь, Цицкаридзе заявил, что в деле допросили 70 свидетелей, 20 из которых находилось на месте событий во время обстрела.

"Проведено 7 следственных экспериментов, а также 5 дополнительных осмотров места происшествия", – отметил он.

Напомним, 25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).

Гражданин Украины, водитель такси, который подвозил группу, и гражданин Франции Уильям Рогелон (внештатный фотограф агентства Wostok press) получили ранения.

По информации следствия, Роккелли и Рогелон в сопровождении Миронова прибыли на территорию Украины без надлежащего оформления пересечения границы и не оформляли аккредитацию в СБУ для осуществления профессиональной журналистской деятельности в зоне проведения АТО.

В район железнодорожного переезда возле села Андреевка они прибыли на такси Daewoo Nexia с целью проведения фотосъемки района, который накануне попал под артиллерийский обстрел.

Что касается Виталия Маркива, установлено, что он вместе со своим подразделением находился на горе Карачун в окружении террористов, располагая только стрелковым вооружением.

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