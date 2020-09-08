МВД – о камерах на дорогах: число ДТП в Украине снизилось втрое
Благодаря установке на дорогах Украины первых 50 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения количество ДТП в таких местах снизилось втрое.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга "100 дней работы автофото- и видеофиксации нарушений ПДД" 8 сентября, передает пресс-служба ведомства. В то же время в МВД анонсировали и новый вид "поимки" любителей скорости на дорогах – "фантомные патрули".
"Запуск системы был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения в Украине по сравнению с европейскими странами. С 1991 по 2019 год погибли в ДТП 17 495 человек. А это в десятки раз больше, чем во время вооруженной агрессии России. В прошлом году на дорогах Украины погибло 3454 человека", – сказал чиновник.
По его словам, запуск системы автофиксации нарушений оправдал все ожидания. В частности, после установки 50 камер, которые сейчас работают на территории Киева и области, удалось достичь впечатляющего результата для безопасности на дорогах.
Так, на отдельных наиболее опасных и аварийных участках трасс количество аварий уменьшилось с 37 до 13, а на некоторых ДТП прекратились вообще.
"Мы посчитали, что за 5 лет в местах установки камер удастся избежать до 500 аварий", – подчеркнул Геращенко.
Со своей стороны первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сказал, что автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ПДД не имеет целью собрать как можно больше штрафов, а наоборот – создана максимально прозрачно и открыто, чтобы каждый водитель знал, где ведется фиксация.
Он отметил, что за все время работы автоматической системы, правоохранители вынесли уже 833 849 постановлений по результатам нарушений ПДД, из них более 645 тысяч уже оплачены, а в 25 тысяч материалов переданы в исполнительную службу с целью принудительного взыскания штрафа.
В следующем году на дорогах государственного значения Украины планируют установить 220 новых автоматических систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД, а в дальнейшем планируется закупка еще 400 комплексов.
В то же время в МВД добавили, что наряду с автоматической должны работать и системы фиксации правонарушений в неавтоматическом режиме. Одним из эффективных методов в этом плане является фиксация нарушения правоохранителями во время движения полицейского автомобиля.
"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, происходящие вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложено покупку нескольких сотен таких приборов", – рассказал Алексей Билошицкий.
Отмечается, что до конца года на дорогах Украины появится четыре такие тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, – в ближайшие несколько лет.
"Будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей. Первая – это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности и о них знают все водители. Вторая – камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья – это камеры типа TruCam", – подытожил Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.
Превышение скорости движения наказывается штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн. Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Украинские автомобилисты продолжают маскировать и прятать номера своих авто, чтобы не быть пойманными на камеру системы автофиксации нарушений ПДД.